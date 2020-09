Tentata rapina, questa mattina, al Monte dei Paschi di Siena di via Manzoni a Trapani.

Due banditi hanno fatto irruzione nel locale per mettere a segno un “colpo”, ma il progetto non è andato a buon fine. La cassaforte temporizzata non si è aperta.

Così i rapinatori sono fuggiti a mani vuote.

Scattato l’allarme è intervenuta la polizia. Ed ora è “caccia” ai fuggitivi.

Gli agenti hanno già acquisito le immagini delle telecamere di cui è dotato l’istituto bancario per risalire ai malviventi.









