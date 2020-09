 Salemi. Suini neri vaganti ad Ulmi, dura replica del sindaco Venuti a Crimi

Il populismo passa anche attraverso i suini neri vaganti di Ulmi? Parrebbe di si.

Almeno stando a quanto scrive il sindaco di Salemi Domenico Venuti in una lettera che – come si dice in questi casi con la frase abusata – a stretto giro di posta, ha inviato in risposta alla nota del consigliere comunale di opposizione Francesco Giuseppe Crimi.

Come si ricorderà ( ne avevamo parlato qui ). E’ una vicenda, questa dei suini, che resterà negli annali come una tra le più curiose che possono accadere in una comunità.

Si protrae ormai dalla primavera scorsa, scoppiata in piena emergenza covid 19 con codice rosso.

Protagonisti della surreale storia, da una parte Bonasoro, proprietario degli animali, e dall’altra il Comune, in compagnia di lunga serie di istituzioni, quali la Prefettura UTG di Trapani, il Dipartimento Veterinario dell’ASP di Trapani, le Forze dell’Ordine, il Corpo Forestale della Regione Siciliana e …









