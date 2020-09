Promozione e derby alla prima. Il San Vito piega il Fulgatore 3-1

Subito derby, subito emozioni. Si è giocata ieri la prima giornata di Promozione, girone A, e a San Vito i locali hanno battuto il neo promosso Fulgatore per 3-1. I ragazzi di mister Grammatico devono ancora prendere confidenza con la categoria contro un San Vito più esperto e che ricomincia dall’esordiente in panchina, Dario Barraco.

I padroni di casa concludono la prima parte di gioco sul 3-0: l’ex Mistretta subisce due reti nel giro di quattro minuti, a cavallo tra il 22′ e il 26′, grazie alle palle da fermo. Matteo Pellegrino, infatti, si procura e realizza un penalty, Giuseppe Mazzara invece va a segno su punizione. Il Fulgatore avrebbe l’occasione per riaprirla con un rigore, ma Stabile trova il palo. Sul finire dei primi 45′, è ancora Pellegrino ad andare in gol.

Il Fulgatore prova la reazione d’orgoglio nella ripresa: Campanella e compagni protestano per un fuorigioco dubbio …









