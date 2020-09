Pescatori sequestrati a Bengasi, il “gioco sporco” dei libici e le promesse del Governo Italiano. Familiari e armatori a Roma

Sono trascorsi più di 20 giorni ed ancora diciotto marittimi e due motopesca della marineria di Mazara del Vallo, “Antartide” e “Medinea” si trovano in stato di fermo, bloccati, sequestrati, a Bengasi, la capitale di quella parte della Libia denominata Cirenaica dove comanda il generale Khalifa Haftar a capo dell’Esercito Nazionale Libico (Lna).

Negli ultimi giorni la situazione è sembrata complicarsi. Dal Governo italiano infatti non emergono novità in merito alla vicenda che viene tenuta sotto un basso profilo. Eppure vero però che in altre circostanze, in altri Paesi, anch’essi “difficili” la voce del Governo, quando si è trattato di riportare connazionali a casa, è stata più forte. Sul posto, come trapelato nei giorni scorsi, sarebbe operativo il servizio di intelligence; nel frattempo lo stesso Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che aveva promesso ai familiari e armatori di riportare a casa i pescatori e pescherecci (senza sbilanciarsi sui …









Leggi la notizia completa