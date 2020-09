Misilmeri. Spaccio e ritrovo di pregiudicati, i Carabinieri chiudono un bar

MISILMERI (PA) – Personale della Compagnia Carabinieri di Misilmeri ha dato esecuzione al provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione bevande ed alimenti, ex art.100 T.U.L.P.S., nei confronti di un bar di Misilmeri.

La richiesta di sospensione è stata avanzata dalla Compagnia Carabinieri di Misilmeri lo scorso agosto 2020 a conclusione di un operazione antidroga condotta dagli stessi Carabinieri e denominata “Easy Drugs” conclusasi lo scorso giugno con alcuni arresti. Nell’ambito di quella indagine infatti venne accertato come la predetta attività commerciale fosse diventata luogo abituale di spaccio di sostanze stupefacenti: alcuni destinatari di misure cautelari furono ripresi mentre, seduti ai tavolini del bar, vendevano lo stupefacente. Inoltre, lo stesso locale risulta divenuto abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose e pertanto costituisce pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di bevande ed alimenti avrà una …









