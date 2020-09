Marsala, mezzo chilo di cocaina in auto: i Carabinieri arrestano coppia di Catania

Nella settimana appena trascorsa, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia

Carabinieri di Marsala, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del

traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto i catanesi BLANCATO Benito di anni 59 e

CUFFARI Valeria di anni 37, entrambi con precedenti di polizia, trovati in possesso di oltre 500

grammi di cocaina pura e 1,5 grammi di marijuana.

Quella che sembrava una normale famiglia in vacanza, si è rivelata essere una coppia di corrieri

della droga. Durante il controllo, i militari hanno dapprima rinvenuto un involucro contenente la

marijuana. Quindi è scattata un’approfondita perquisizione sul veicolo che ha permesso di scovare il

carico di droga, accuratamente occultato in un’intercapedine dello sportello, difficilmente

individuabile con un semplice controllo di polizia.

I due sono stati accompagnati presso la Caserma “Silvio Mirarchi” dove sono stati dichiarati in stato

di arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di …









