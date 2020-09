Marsala. Dugo: “Io unico candidato di destra. Grillo e Di Girolamo? Vecchia politica”

Giacomo Dugo, candidato sindaco a Marsala con il simbolo della Lega. Ci riprova. Perchè 5 anni fa annunciò la sua candidatura, poi però non si presentò più. Adesso corre con il simbolo della Lega.



Cinque anni fa era una prova, anche allora ero appoggiato da Giulia Adamo. Adesso ci siamo ufficialmente. La Lega ha riconosciuto valido il mio programma. Io sono un candidato civico e la Lega mi ha dato la possibilità di avere la lista in mio sostegno.



Fratelli d’Italia non c’è.



Aveva preso degli impegni prima. Penso di essere il candidato più di destra tra quelli che si sono presentati.



Ce l’ha sempre il busto di Mussolini a casa?



Una cosa che faceva paura a mia figlia quando era piccola. E’ una bomboniera di uno studente in chimica che dopo la laurea, 25 anni fa, che mi disse “prof io sono così povero che non posso fare neanche i confetti, …









Leggi la notizia completa