La Women Orchestra, tutta siciliana, sfonda a “Tù sì que vales”

Si sono esibite sul palco della trasmissione “Tù sì que vales” di Canale 5 le ventotto donne della Women Orchestra, che sabato sera hanno incassato il si’ pieno dei quattro giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, e l’approvazione al 99% del pubblico presente in sala, rappresentato da una non poco commossa Sabrina Ferilli.

“In questo difficile momento per i lavoratori dello spettacolo- dichiara Alessandra Pipitone, Direttrice dell’orchestra tutta al femminile- abbiamo voluto portare sul palco non solo l’arte tutta al femminile, ma anche la forza delle donne, e lo abbiamo fatto attraverso la nostra arte più potente: la musica”.

L’orchestra sinfonica, che per alcune esibizioni raggruppa più di quaranta elementi, tutte donne e tutte siciliane, è nata nel 2017 con la volontà di lanciare un messaggio contro la violenza di genere. “Spesso, per l’occasione dei nostri concerti- puntualizza Pipitone- indossiamo tutte le scarpette …









