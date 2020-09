Erice, incuria e abbandono di rifiuti in via Sant’Anna. La denuncia di Codici

Lo stato di degrado e incuria in cui versa la strada della salita di via Sant’Anna a Erice, è al centro della segnalazione fatta dall’assoziazione Codici-Centro per i Diritti del Cittadino, al Sindaco di Erice e all’assessore con delega all’Ambiente.

In particolare, sono presenti diversi tipi di rifiuti e persino ingombranti con alcuni sacchetti di spazzatura, piatti e bottiglie di plastica uso alimentare, finanche nelle aiuole adiacenti i muri di cinta delle proprietà private.

Considerato che con le prime forti piogge autunnali, tali rifiuti potrebbero finire a valle e ostruire caditoie e tombini, per motivi di tutela ambientale e salute pubblica – l’Avv. Vincenzo Maltese responsabile dell’associazione – chiede l’intervento di pulizia straordinaria e in via sostitutiva rispetto ad aree private, la diffida ai proprietari dei terreni. L’associazione chiede anche l’installazione in zona di telecamere nascoste al fine di poter sanzionare quei cittadini incivili.









Leggi la notizia completa