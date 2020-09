Diocesi Mazara, il 3 ottobre riprende la scuola diocesana di teologia

Prenderà il via sabato 3 ottobre la Scuola diocesana di formazione teologica che quest’anno compie 5 anni di vita. La pandemia da Coronavirus e il periodo di lockdown hanno bloccato l’anno scolastico scorso ma ora, nonostante la situazione del Covid-19 continua a far registrare casi in tutta la provincia, l’attività di formazione della Diocesi è ripartita nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. La Scuola diocesana (insieme alla Scuola di musica liturgica “Jobèl”) è il primo appuntamento che riparte in questo anno pastorale. Per il 2020-2021 agli allievi verrà data l’opportunità di poter seguire le lezioni in aula o via web. Le ampie aule del Seminario vescovile, infatti, danno la possibilità di poter svolgere le lezioni in totale sicurezza, assicurando il distanziamento sociale tra gli allievi. Via web, tramite piattaforme online, sarà possibile seguire le lezioni anche da casa. «La Scuola – spiega il direttore dell’Ufficio diocesano liturgico, …









Leggi la notizia completa