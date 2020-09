Coronavirus, situazione stabile nel trapanese con 290 positivi. 116 in Sicilia

Situazione stabile in provincia di Trapani sul fronte del Coronavirus. Restano 290 i positivi, per la prima volta dopo diversi giorni non ci sono casi in aumento. Restano alti, invece, i numeri nell’Isola con 116 contagi e con il caso record di Palermo, 81 positivi in una sola giornata.

I dati nel dettaglio nel trapanese – I ricoverati sono 13, tutti non in terapia intensiva. 277 persone sono in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi sono così distribuiti nei diversi comuni: Alcamo 28, Buseto Palizzolo 19, Calatafimi Segesta 17, Campobello di Mazara 0, Castellammare del Golfo 9, Castelvetrano 18, Custonaci 2, Erice 14, Gibellina 0, Marsala 36, Mazara del Vallo 12, Paceco 0, Partanna 11, Salemi 46, Santa Ninfa 7, Trapani 55, Valderice 7, Vita 2, San Vito Lo Capo 2, Petrosino 5. I deceduti totali in provincia dall’inizio dell’epidemia sono 6.

L’onorevole Francesca Donato (Lega Salvini) è intervenuta sulla situazione Coronavirus e sulle carenze dell’ospedale di Marsala – “Pretendere che pochissimi medici, senza infermieri e percorsi di sicurezza adeguati, gestiscano da soli l’emergenza attuale e …









