Giallo a Castellammare del Golfo. Un uomo è stato trovato impiccato ad un albero, sul ciglio della strada. Il rinvenimento del cadavere è avvenuto ieri sera.

Il corpo dell’uomo pendeva da un ramo a tre metri da terra, in un grosso albero sul ciglio della Strada Statale 187.

Sono in corso le indagini per stabilire l’identità dell’uomo e per capire se si tratta di suicidio o meno.









