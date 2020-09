“Attendiamo altri 15 giorni per capire e toccare questa riforma del settore Forestale”

“Abbiamo atteso tanto e aspettiamo ancora altri quindici giorni per capire e toccare con mano questa benedetta riforma del settore Forestale”. – Queste sono le parole che Antonio David di ForestaliNews indica come, la lunga attesa di anni e anni di sentenze benevole (almeno) per tanti lavoratori che sperano di veder migliorare la propria posizione lavorativa.

Una situazione che rischia di cadere nel tranello se le attese degli stessi lavoratori potessero essere diverse dalle aspettative. Infatti, da qualche giorno si è svolto l’incontro tra i sindacati del settore e gli Assessori Cordaro e Bandiera , i fautori di questa patata bollente che partorirà “l’obiettivo di guardare alla stabilizzazione dei lavoratori forestali siciliani” come dicono i due assessori. – “Veramente il lavoratori aspetta la stabilizzazione dopo 30 anni di precariato e di situazioni e vicissitudini sconfortanti – continua il blogger di ForestaliNews -. Le situazioni dei ricorsi di alcuni operai, (giusti o sbagliati) ha …









Leggi la notizia completa