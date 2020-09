Andreana Patti: “Pronta a dare il mio contributo al centrosinistra e a Marsala”

Alcune settimane fa e nel segno di perseguire l’unità del centro sinistra avevo detto: “ci sarò”.

E in un tempo in cui è necessario riempire di senso le parole e di contenuti i progetti, la mia presenza non può prescindere dal mettere a disposizione le competenze acquisite, in anni di lavoro sui fondi comunitari e di impegno politico nella città di Trapani.

Noi, come comunità, siamo chiamati a rispondere ad un appuntamento estremamente importante che, se vogliamo sognare un futuro non approssimato che vada oltre la risposta alle emergenze, non potrà essere disatteso.

Next Generation EU è il nome scelto dalla Commissione Europea per il documento che dovrà essere presentato per accedere agli ingenti finanziamenti (Recovery fund), ed è alle Prossime Generazioni – da cui stiamo prendendo in prestito i soldi – che dovremmo pensare per lo sviluppo del nostro Paese. Questo presupposto richiede una consapevole assunzione di responsabilità: …









