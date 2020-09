[Volley] Campionati Europei: Nicolai-Lupo sono medaglia di Bronzo

Gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno ottenuto una brillante medaglia di Bronzo al Campionato Europeo di Beach Volley 2020. A Jurmala la coppia dell’Aeronautica Militare è salita sul podio continentale grazie alla vittoria nella finale 3°-4° posto contro i russi Liamin-Myskiv 2-1 (17-21, 23-21, 15-12).

I ragazzi di Matteo Varnier anche oggi hanno messo in mostra un gran beach volley, sia in semifinale, sia nella finale contro Liamin-Myskiv. La gara per il Bronzo ha visto Paolo e Daniele cedere il primo set, mentre nel secondo hanno avuto la forza di annullare un match-ball e poi imporsi ai vantaggi.

Nel tie-break i vice campioni olimpici sono sempre stati al comando e hanno gestito il vantaggio sino alla fine. In mattinata Nicolai-Lupo avevano dato filo da torcere in semifinale ai norvegesi Mol A./Sørum C., coppia numero 1 al mondo, lottando in entrambi i set 0-2 (25-27, 19-21).

Grazie al









