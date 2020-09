Trapani, si schiantano contro un’auto parcheggiata e si ribaltano. 4 giovani in ospedale. Il video

Una carambola paurosa questa notte a Trapani. Un’auto con a bordo quattro giovani, tre ragazze e un ragazzo, si è schiantata in via Marconi contro una Mini parcheggiata.

Chi era al volante ha perso il controllo del mezzo e ha preso in pieno la vettura parcheggiata sul lato destro della strada, causando il ribaltamento della vettura.

I soccorsi sono stati chiamati da alcuni residenti in zona, svegliati dal boato causato dall’urto. I quattro giovani sono stati trasportati al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate, dai sanitari del 118.

