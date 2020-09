Trapani, rapinato un noto locale in Piazza Lucatelli

Rapinato un locale a Trapani nel corso della notte passata. È successo in pieno centro storico, in Piazza Lucatelli. Un gruppo di malviventi avrebbe agito dopo la chiusura del pub, introducendosi e facendo man bassa di qualsiasi cosa gli si trovasse davanti: un pc, l’incasso presente in cassa e alcune bottiglie vicine al banco. Uno degli ultimi dei tanti episodi che si susseguono con cadenza quasi quotidiana dove il salotto buono della città, e non solo, è sempre più nella morsa della criminalità.

Sempre di questa notte la notizia di un’aggressione subìta da un ragazzo in Via Garibaldi.

