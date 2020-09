Trapani, armato di coltello minaccia i bagnanti a Torre di Ligny 

Armato di coltello minaccia i bagnanti che stazionavano davanti alla sua abitazione:qui non potete stare, questa è proprietà privata. Momenti di tensione, questo pomeriggio, nella zona di Torre di Ligny a Trapani.

Un residente disturbato dalla presenza di un gruppo di bagnanti che prendevano il sole davanti alla sua abitazione che si affaccia sul mare, è andato in escandescenze. Prima si é affacciato al balcone, brandendo un coltello, poi è sceso per cacciare quelle persone che invadevano, a suo dire, la sua proprietà.

Urla, insulti, minacce, spintoni. Poi, però, la situazione, grazie all’intervento di alcuni pacieri, è rientrata, lentamente, alla normalità. I bagnanti sono rimasti al loro posto e il residente, sbollita la rabbia, ha fatto rientro nella sua abitazione









