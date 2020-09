Sicilia: scontro sul viadotto Belice, quattro persone in ospedale

Bruttissimo incidente questa mattina sul viadotto Belice, lungo lo scorrimento veloce per Sciacca.

A scontrarsi una Opel Frontera con a bordo tre marsalesi e una Fiat Punto guidata da un uomo di Ribera. Le quattro persone coinvolte sono state trasportate negli ospedali di Sciacca e Castelvetrano, fortunatamente, però, non hanno riportato conseguenze gravi, anche se due feriti sono stati estratti dalle lamiere accartocciate del fuoristrada (foto CastelvetranoNews).

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, i militari dell’Arma, gli operatori Anas e i sanitari del 118. Il viadotto Belice lo ricordiamo, già in passato è stato teatro di altri gravi incidenti.









