Scoperto un pianeta che orbita attorno a una nana bianca

Si chiama WD 1856 b, è un pianeta delle dimensioni di Giove che orbita attorno a una nana bianca, uno dei possibili stadi finali dell’evoluzione di una stella, a circa 80 anni luce dalla Terra, nella costellazione settentrionale del Drago. Descritto dagli esperti dell’Università del Wisconsin-Madison in un articolo pubblicato su Nature, il corpo celeste rappresenta un fenomeno sbalorditivo, con il pianeta che ruota in un’orbita stretta attorno alla sua stella, a una distanza di circa 20 volte inferiore a quella tra Mercurio e il Sole. “La morte di una stella – spiega Andrew Vanderburg dell’Università del Wisconsin-Madison – di solito provoca la morte di tutti i pianeti che orbitano in quel sistema stellare. Per quanto ne sappiamo, WD 1856 b rappresenta l’unico caso di mancata distruzione”. Il team, che ha collaborato con esperti internazionali affiliati a diversi istituti, ha analizzato i dati raccolti da più telescopi per la lettura della …









