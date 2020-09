Alle prime luci dell’alba, questa mattina, si è verificato un grave incidente, sulla provinciale per Agrigento, all’altezza del viadotto sul fiume Belice. Una Opel Frontera con tre passeggeri a bordo ed una Fiat Punto sulla quale viaggiava una sola persona, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate riportando ferite e traumi, ma pare che nessuno abbia riportato ferite gravi. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono giunti anche i Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere contorte della Frontera due persone che, come gli altri passeggeri coinvolti nel sinistro sono stati tutti condotti presso il locale nosocomio. Il traffico veicolare è stato interdetto per qualche ora, in entrambi i sensi di marcia, per consentire le operazioni di salvataggio ed il ripristino dei luoghi.

The post Scontro tra due auto sul viadotto Belice, feriti estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco first appeared on Le notizie …









Leggi la notizia completa