Scontro frontale tra due auto nel territorio di Castelvetrano: quattro persone ferite

Lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” il traffico è stato momentaneamente bloccato

REDAZIONE – Quattro persone sono rimaste ferite in seguito a uno scontro frontale tra due auto avvenuto tra le località Rocchetta e Borgo Vecchio, nel comune di Castelvetrano (TP), sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. Secondo quanto rende noto l’Anas, il tratto è rimasto chiuso al traffico in entrambe le direzioni al km 81,800 per qualche ora, ma è stato già riaperto. La viabilità era stata indirizzata sulla rete limitrofa.









