Sono 1.624 gli elettori castelvetranesi, sui 24.468 aventi diritto che entro le ore 12.00 si sono recati presso i 30 seggi elettorali cittadini. Il dato rilevato corrisponde al 6,63 % degli aventi diritto.

Il prossimo rilevamento avverrà alle ore 19.00

The post Scarsa l’affluenza dei castelvetranesi per il referendum alle ore 12.00 first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa