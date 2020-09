Sono 5.197 gli elettori castelvetranesi, sui 24.468 aventi diritto che entro le ore 23.00 si sono recati presso i 30 seggi elettorali cittadini. Il dato rilevato corrisponde al 21,24 % degli aventi diritto.

Domani si voterà dalle ore 07.00 alle ore 15.00

