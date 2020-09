Processo Montante, in aula arriva il suo nuovo difensore Carlo Taormina 

“Oggi a Caltanissetta ho potuto cominciare a difendere in aula Antonello Montante. Mi sono sentito investito di un grande compito e mi sono piacevolmente confermato di quanto alberghi nell’intimo della mia coscienza la convinzione della sua innocenza. Una posizione psicologica ottimale per il ruolo dell’avvocato.Lo restituirò alla sua nobile missione di combattente della mafia”.

Lo ha detto sul suo profilo facebook l’avvocato Carlo Taormina dopo l’udienza del processo che vede imputati oltre all’ex numero uno di Confindustria Sicilia, l’ex comandande della Guardia di Finanza ed ex capocentro della Dia Gianfranco Ardizzone, Marco De Angelis, sostituto commissario di Polizia, Diego Di Simone responsabile sciurezza Confidustria e il questore Andrea Grassi. Per tutti le accuse vanno dall’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, al favoreggiamento, rivelazione di segreto d’ufficio e acceso abusivo informatico.

Non "era incapace di partecipare coscientemente al giudizio". Questa la motivazione per cui gli avvocati di Antonello …









