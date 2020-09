Presentato al Mibact il progetto “Laguna dello Stagnone Water Bike” 

Luigi La Barbera risponde alla call del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in attuazione del Piano Strategico di sviluppo del Turismo 2017-2022, con il supporto di Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA. In palio ci sono servizi di accompagnamento e contributi economici per un valore totale di 300.000 euro.

Forte della sua esperienza nella realizzazione e promozione del sentiero di mountain bike (realizzato pochi anni fa sul monte Erice), La Barbera adesso intende sviluppare il cicloturismo a Marsala. Una nicchia che richiama ogni anno milioni di turisti in tutta Italia.

È opinione diffusa che viaggiare in bicicletta in Italia troverà nei numeri una conferma della tendenza degli anni passati. La domanda, anche internazionale, è in continua crescita, e potrà generare un aumento del Prodotto Interno Bici (PIB), termine coniato da Legambiente per misurare il PIL proveniente dall’economia …









