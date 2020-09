Pallamano femminile – Vince 16 a 33  in trasferta  la Life Style Handball Erice sulla Leno

Arriva la prima vittoria stagionale nella seconda giornata del campionato di serie A Beretta Femminile per la Life Style Handball Erice che con il punteggio di 33 a 16, in trasferta, si impone sulla formazione bresciana della Leno. Prestazione all’altezza della massima categoria per le ragazze della Life Style Handball Erice, dopo la partenza affannata nel primo match contro l’Ariosto Ferrara, conclusosi in parità, porta a casa 2 punti importanti confermando la qualità delle proprie atlete e del lavoro di squadra da parte dell’allenatore che fa giocare quasi tutte le ragazze del suo roster forbito anche di atlete che la scorsa stagione militavano proprio con il Leno come Giulia Losio e Giulia Burgio che realizzano una rete a testa e Matilde Tisato che viola la porta delle sue ex compagne di squadra per ben tre volte. Battesimo della prima rete in Serie A Beretta per Tania Marino. Si chiude il …









Leggi la notizia completa