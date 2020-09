«L’ASP di Trapani ha segnalato la presenza di un altro caso positivo al Coronavirus nel nostro Comune. La persona interessata è già stata ricoverata nel reparto “Malattie Infettive” di uno dei presidi ospedalieri del Capoluogo. Ribadisco il rispetto delle regole comportamentali e dell’utilizzo della mascherina, obbligatoria anche nei luoghi all’aperto per fronteggiare l’epidemia.

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, appresa la notizia del dodicesimo caso positivo al Covid-19 a Mazara del Vallo.

The post Mazara, altro caso di Covid-19. Sono 12 in tutto first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa