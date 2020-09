Marsala, verso le elezioni: campagna elettorale al giro di boa

Sono le ultime due settimane di campagna elettorale a Marsala.

Venerdì pomeriggio i candidati sindaco per la città di Marsala sono stati invitati da Padre Francesco Fiorino, all’oratorio dei Salesiani, per un confronto a cinque. Domande che riguardavano la città, di interesse collettivo. Si sono presentati il candidato del Movimento Cinque Stelle Aldo Rodriquez, il candidato della Lega Giacomo Dugo, il candidato sindaco Massimo Grillo.

Non vuole fare confronti con nessuno l’attuale sindaco che è pure candidato, Alberto Di Girolamo.

Non si è presentato nemmeno Sebastiano Grasso del Movimento Popolare Arcobaleno (troppo mal di schiena). La fase del lockdown ha visto sia Di Girolamo che Grasso avere più di uno screzio tra di loro e poi anche con Padre Fiorino, circa le modalità per la distribuzione dei viveri alle fasce deboli. Non solo: pare che dopo un’infelice battuta del Sindaco in consiglio comunale Fiorino abbia querelato il Sindaco.

