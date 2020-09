Marsala: Marco, a 20 anni, si è già laureato in Fisica 

Già laureato in Fisica, a soli 20 anni. E’ il marsalese Marco Parrinello, che si è laureato in Fisica all’Università di Pisa con il massimo dei voti.

“Marco è un’eccellenza della nostra città” commenta il Sindaco Alberto Di Girolamo, che tra l’altro annovera Parrinello tra i candidati al consiglio comunale nelle liste che sostengono la sua rielezione. “È per me motivo di grande soddisfazione poter contare sul contributo di giovani capaci e competenti che hanno deciso di spendersi in prima persona per il futuro della loro città” commenta Di Girolamo.

Ex studente del Liceo Scientifico di Marsala, Parrinello, classe 2000, ottenne l’abbreviazione del percorso scolastico per i suoi meriti nello studio. Da lì l’iscrizione precoce all’Università, e la laurea avvenuta adesso dopo aver discusso una tesi sul tema “Le simmetrie dell’oscillatore armonico”

Qui una sua intervista per il blog della scuola, nel 2017.













