L’amico di Messina Denaro, “E’ un uomo affascinante, non avete mai visto i suoi occhi”

Matteo Messina Denaro “aveva una bellezza di uomo mediterraneo… è un uomo affascinante. Lui ha uno sguardo particolarissimo, voi non avete mai visto i suoi occhi. Lui è un po’ strabico, ma ha un taglio degli occhi che è molto felino”.

A parlare così del boss capo della mafia trapanese, è Giuseppe Fontana che, in un servizio di Netflix della serie “World’s most wanted” si presenta orgogliosamente come amico di Matteo Messina Denaro, lodandone la personalità ed il carisma.



Secondo Fontana, che ha smesso di scontare 18 anni di galera nel 2012, il boss era “un vero gentleman d’altri tempi. Riusciva a corteggiare una donna in maniera romantica e invidiabile”.

Ed è con particolare trasporto che afferma di vederlo come un agente freddo, “cool”, 007, “che va a casa, sente la musica classica, si beve il suo vino. Poi magari decide di sterminare 200 nemici, in modo naturalmente strategico ed intelligente”.



