La Regione ha invitato in Sicilia le figlie di Frank Sinatra

E’ stata inviata dall’assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Manlio Messina una lettera-invito, in forma ufficiale, alle figlie di Frank Sinatra, Tina e Nancy, per ritornare nella terra dei loro nonni.

I genitori del mitico “The Voice” Frank Sinatra, venuto a mancare il 14 maggio del 1998, nacquero in Sicilia ed in Liguria: il papà Antonio (Martin) a Lercara Friddi, nel Palermitano, e mamma Natalina “Dolly” Garaventa, era di Rossi, frazione di Lumarzo, in provincia di Genova. Entrambi emigrati giovanissimi negli Stati Uniti, nella città di Hoboken, nel New Jersey. La Liguria e la Sicilia ricordano ogni anno con tante iniziative, fra cui “Hello Frank!” a Lumarzo, e il “My Way Festival” a Lercara Friddi, le origini di Frank Sinatra e questa straordinaria storia di emigrazione negli Stati Uniti del secolo scorso. L’emissario dell’invito è Tony Renis, grande amico di famiglia, e le figlie di Frank potranno …









