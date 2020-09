[Karting] Gentile fa festa nel karting a Ispica

Il pilota di Vittoria domina su Birel Art -TM realizzandoin Kz 2 il miglior tempo complessivo sui 16 giri del circuito “Vincenza” nell’ambito della 7° prova del Campionato Regionale

Oltre 60 piloti si sono dati appuntamento in provincia di Ragusa per la 7° prova del Campionato Regionale. Con il miglior responso cronometrico di giornata di 11’14”228 Salvatore Gentile ha conquistato il suo primo successo stagionale nella classe regina, la Kz 2, davanti all’agrigentino Alex Maragliano del team Sicilia Racing Kart. Dopo aver sfiorato l’obiettivo in altre occasioni, il pilota del team KCS ha trionfato, facendo segnare anche il miglior tempo sul giro in 41”773 e rientrando prepotentemente nella lotta per la conquista del titolo regionale. Nelle altre classi successi per David nella 60 Entry Level, Busso nella 60 Minikart, Di Caro nella 125 Kzn Junior, Lo Certo nella 125 kzn Under, Messina in 125 Kzn Over, Dingli nella mista 125 Super Rok, Rok, Tag e X-30.

Giornata molto calda sul tracciato …









