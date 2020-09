I pescatori di Mazara ostaggi in Libia. Gli aggiornamenti 

Situazione sempre più delicata quella che riguarda i due pescherecci di Mazara del Vallo, sequestrati nelle acque antistanti la Libia la sera del primo settembre dalle autorità militari del generale Khalifa Haftar.

I due motopesca Antartide e Medinea sono tuttora sotto sequestro in Libia, nel porto di Bengasi. Mentre i pescatori sono stati trasferiti nel carcere di El Kuefia, in stato di arresto. Più di due settimane di empasse, i pescatori hanno rassicurato i familiari ma secondo fonti libiche, nel corso di una perquisizione, gli ufficiali di Haftar avrebbero trovato dei panetti di sostanze stupefacenti, poi schierati sul molo e fotografati come una tradizionale operazione antidroga.

Armatori e familiari sono preoccupati e oggi Roma per chiedere aiuto al governo. “Vogliamo che la situazione venga risolta – dice Marco Marrone, armatore della Medinea – chiediamo un forte aiuto, i nostri marinai sono in pericolo e si deve fare qualcosa”.

Il loro …









