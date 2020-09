Erice, rifiuti abbandonati in via Sant’Anna

L’Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino tramite il suo responsabile Avv. Vincenzo Maltese, ha segnalato all’amministrazione comunale l’ennesimo episodio di abbandono di rifiuti ad Erice lungo la via Sant’Anna. Ecco la risposta dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Di Marco.

“Ringraziandolo per la segnalazione, comunico che eravamo già a conoscenza di questa circostanza. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini e le associazioni che quotidianamente ci avvertono di incresciose situazioni come questa e per invitare tutti, per l’ennesima volta, non solo a manifestare maggior rispetto nei confronti del nostro territorio (evitando di abbandonare rifiuti, adeguandosi dunque al servizio di raccolta differenziata e a quello gratuito di ritiro ingombranti, per cui non si ravvisa davvero la necessità di abbandonarli lungo le nostre strade), ma anche a denunciare in maniera dettagliata, anche alle Autorità preposte, tutti coloro i quali dovessero essere sorpresi a compiere atti incivili, irresponsabili …









