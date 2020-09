“Disco”, il successo del videoclip di quattro giovani di Salemi

Quattro giovani di Salemi amanti della musica, dei video e dell’arte in generale, non si sono lasciati vincere dalla noia e dal pessimismo.

Credendo decisamente in se stessi e nelle proprie capacità, hanno dato vita ad un progetto musicale concretizzato in videoclip musicale.

Il debutto e’ avvenuto in questo mese di settembre con la pubblicazione su Youtube di un singolo dal titolo “DISCO”.

L’autore e’ il quattordicenne Tancredi Caradonna, mentre il co-autore e produttore e’ il diciassettenne Luciano Nizza.

Dei giovanissimi, quindi, che invece che dall’ozio o dai vizi, hanno preferito essere trascinati dalla passione per la musica e per la creazione artistica.

A rendere concreto il loro sogno ci ha pensato la “B.C. Production” di Baldo Caradonna, il più grande (si fa per dire) del gruppo ha solo 19 anni.

A completare il creativo quartetto e’ Simone Buongiorno che ha curato la copertina del disco.

