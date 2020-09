Deltaplano finisce sott’acqua: salvi pilota e passeggero

Poteva avere conseguenze più gravi l’incidente che si è verificato stamattina, proprio davanti il lido dell’hotel Zahira, nella frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Un deltaplano a motore, con a bordo due persone (uno di Castelvetrano e l’altro di Menfi), si è improvvisamente inabissato nelle acque antistanti in lido, probabilmente per un’avaria al motore.

Il violento impatto è avvenuto a poche decine di metri dalla battigia, sotto gli occhi di numerosi bagnanti che stamattina si trovavano sotto gli ombrelloni del lido e dell’assistente bagnante di servizio, Enrico Adamo. È stato quest’ultimo a intervenire subito col pattino di salvataggio sul luogo dell’impatto; in supporto è anche arrivato uno scooter d’acqua condotto da un giovane.

I due che si trovavano a bordo del deltaplano sono riusciti a sganciare le cinture di sicurezza, potendo risalire a fior d’acqua. Così sono stati recuperati …









