 Cucina gourmet nel solco della tradizione al Baglio Oneto di Marsala

Ricerca delle materie prime più pregiate, creatività negli accostamenti e grande amore per la tradizione culinaria siciliana: questi gli elementi distintivi che hanno portato il Ristorante del Luxury Wine Resort Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo di Marsala a livelli di eccellenza. Gli ospiti vengono viziati con attenzioni speciali, abbinamenti di gran classe e accolti in location assolutamente uniche.

La Terrazza di Venere accoglie il momento del pranzo con vista sul mare e sulle isole Egadi, mentre gli ampi spazi del Giardino della Corte Storica ospitano le cene in un’atmosfera suggestiva e romantica. Prima di cena è un “must” godersi al tramonto, con un calice di vino tra le mani, uno dei più bei paesaggi della Sicilia Occidentale, il sole che si tuffa nel mare, dietro le isole dell’Arcipelago delle Egadi.

Nei pochi giorni di pioggia e nei periodi più freschi gli ospiti possono avere il piacere









