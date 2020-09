Coronavirus, numeri alti in Sicilia: Ospedali pieni

Il crescente numero di contagi in Sicilia inizia a preoccupare: negli ospedali i posti letto scarseggiano. La situazione più critica, al momento, la sta vivendo Palermo dove all’Ospedale Cervello, dei 60 posti disponibili nel reparto di infettivologia, 54 risultano già occupati; 12 quelli occupati in sub intensiva su un totale di 14 e 5 posti su 8 sono occupati in rianimazione.

L’assessorato alla Salute della regione Sicilia sta lavorando in questi giorni per riuscire ad aggiungere altri 80 posti di degenza ordinaria per i malati di Covid, di cui 30, dovrebbero essere già attivati dopodomani – come precisato da Salvatore Fazio al Giornale di Sicilia nell’edizione di oggi. Nel piano presentato alla Commissione Sanità, inoltre, sono previsti ulteriori 604 posti di degenza ordinaria per i malati di Covid e 162 posti di terapia intensiva. A questi si aggiungeranno i posti di sub terapia intensiva che in caso di necessità possono essere trasformati in terapia intensiva nel giro di 48 …









