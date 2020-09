Coronavirus, l’esperto del Sindaco di Trapani dice di no al terzo incarico. Ecco perché 

Il preoccupante aumento dei casi di covid in provincia di Trapani ha indotto il sindaco Giacomo Tranchida a emanare il terzo decreto per la nomina di un esperto di fiducia “per le materie attinenti le problematiche sanitarie all’azione di contrasto del contagio da Covid 19” in una “fase di particolare delicatezza ed importanza per la salvaguardia della salute della collettività” vista la riapertura dell’anno scolastico e il conseguente rischio di aumento contagio.

I primi due mandati, della durata di un mese e dal compenso accordato in 2400 euro, sono stati assegnati all’epidemiologo Biagio Maria Pedalino. Nonostante Pedalino, al termine dei due incarichi, a titolo del tutto gratuito, abbia continuato a monitorare la situazione, mantenuto aperto il canale con tutti gli organi preposti e curato la divulgazione delle azioni di contrasto alla epidemia in corso, la terza nomina di esperto anti-Covid del Comune di Trapani non è stata accettata.

