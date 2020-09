Coronavirus, gli aggiornamenti di questa domenica: 290 casi

Restano invariati i casi in provincia di Trapani per quanto riguarda il coronavirus: 290. Quindi per la prima volta dopo diversi giorni non ci sono casi in aumento, ma i guariti, equivalgono ai nuovi casi. Lo riporta il bollettino ufficiale di oggi, domenica 20 Settembre 2020, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

I ricoverati sono 13, tutti non in terapia intensiva. 277 persone sono in isolamento domiciliare.

Gli attuali positivi sono così distribuiti nei diversi comuni: Alcamo 28, Buseto Palizzolo 19, Calatafimi Segesta 17, Campobello di Mazara 0, Castellammare del Golfo 9, Castelvetrano 18, Custonaci 2, Erice 14, Gibellina 0, Marsala 36, Mazara del Vallo 12, Paceco 0, Partanna 11, Salemi 46, Santa Ninfa 7, Trapani 55, Valderice 7, Vita 2, San Vito Lo Capo 2, Petrosino 5. I deceduti totali in provincia dall’inizio dell’epidemia sono 6.









