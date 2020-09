Coronavirus, diminiscono i nuovi contagi nel Trapanese. Nell’Isola i positivi sono 2232 

Diminuiscono rispetto ai giorni scorsi i nuovi contagi di Coronavirus. Con i quattro positivi di ieri, si è arrivati a quota 290 in provincia di Trapani. Gli attuali positivi sono così distribuiti nei diversi comuni: Alcamo 29, Buseto Palizzolo 19, Calatafimi Segesta 17, Campobello di Mazara 0, Castellammare del Golfo 9, Castelvetrano 18, Custonaci 2, Erice 13, Gibellina 0, Marsala 36, Mazara del Vallo 11, Paceco 0, Partanna 11, Salemi 46, Santa Ninfa 7, Trapani 56, Valderice 7, Vita 2, San Vito Lo Capo 2, Petrosino 5. I deceduti totali in provincia dall’inizio dell’epidemia sono 6.

Chiusa la Chiesa di San Francesco d’Assisi a Trapani – Dopo la chiusura di scuole e banche, ieri, a causa del Coronavirus ha chiuso la chiesa San Francesco d’Assisi, dove, padre Vincenzo Seidita è risultato positivo al Covid-19. Il sacerdote si era sottoposto al tampone autonomamente per via di alcuni sintomi, e si trovava già in quarantena volontaria da più di una settimana. Anche gli altri frati della comunità religiosa, in attesa del tampone, si sono …









