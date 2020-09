Buon principio di campionato per la Sigel Marsala che fuori casa supera Olbia

Vincente è l’esordio nel 76° Campionato Nazionale di serie A2 per la squadra di Amadio impegnata oggi in Sardegna, al culmine di una partita avvincente, aperta a tutti i risultati. Fondamentalmente, una partita cui è regnata estrema incertezza fino all’avvento del tie-break. La vivacità e il mai perdersi d’animo della Sigel Marsala hanno inciso sull’esito finale nel match che la vedeva contrapposta alla Geovillage Hermaea Olbia, valevole come anticipo della 1^giornata nel girone “Ovest”. Le sigelline, da collettivo unito, hanno dato prova a Olbia di possedere valide contromisure atte a controbattere ad ogni risposta o reazione delle valenti avversarie di casa capitanate dall’ex bandiera e centrale della Nazionale Italiana, Jenny Barazza.

Starting-six: Emiliano Giandomenico, tecnico delle padroni di casa, propone questo sestetto nella prima uscita ufficiale: in palleggio Stocco, opposto Kohronen, Barazza e Angelini al centro, schiacciatrici Ghezzi e Joly, libero Caforio. Marsala risponde con le seguenti diagonali e Amadio si …









