AC Lifestyle Handball Erice, la prima vittoria in Serie A è da urlo: schiantata Leno

Prima vittoria in Serie A della Handball Erice contro il Leno, in trasferta. Prova più che convincente delle Arpie che vincono con un vantaggio di 17 reti.

Inizio scoppiettante di match tra il Leno e l’AC Life Style Handball Erice con ben 5 falli dai 7 metri rispettivamente 2 realizzati da capitan Costanzo, uno parato alla Natasa krnic da Romina Ramazzotti e due segnati dalla Martina Barreiro. Dopo un primo tempo concluso sul 4 pari, le Arpie ericine prendono il largo con la funambolica Martina Barreiro Guerra che diventa la spina nel fianco della difesa del Leno: giocatrice di grande esperienza, sempre concentrata, imprendibile in entrambi i lati del campo, tant’è che i primi 30 minuti di gioco finiscono con 10 reti di vantaggio, 8 – 18 per la Handball. Un break di reti pesantissimo per il Leno che trova la squadra siciliana ben organizzata sia in attacco che in difesa.

Così come si è concluso il primo









