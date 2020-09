“Voucher studi Professionali”, UNPI Sicilia: “un importante strumento per la crescita dei professionisti”

L’Unione Nazionale Professionisti Italiani (UNPI), federata di CIFA (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome), promuove i “voucher professionali” agli studi professionali attraverso il FonARCom, il Fondo Paritetico Interprofessionale.

“Si tratta -spiega il Responsabile Regionale Sicilia UNPI, il dott. Gaspare Ingargiola– di un’importante strumento che finanzia la formazione continua in merito all’aggiornamento delle competenze dei lavoratori subordinati che prestano attività presso gli studi professionali; in pratica si riconosce un contributo economico ai professionisti che effettuano la formazione continua sull’aggiornamento delle competenze dei propri lavoratori dipendenti”.

Il contributo (dell’importo di euro 100,00 a fronte di ogni ora di formazione effettuata dal professionista) potrà essere riconosciuto a seguito di apposita progettualità da presentarsi in funzione dell’avviso 5/2020 – “Voucher studi Professionali”.

I professionisti interessati ad usufruire della suddetta agevolazione potranno acquisire ulteriore elementi conoscitivi relativi allo strumento e alle modalità per accedervi rivolgendosi alla Segreteria Provinciale di CIFA Italia (Sede legale …









