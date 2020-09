Vicenda Airgest: dura risposta del sindaco Enzo Alfano al presidente di Airgest Ombra

“Ignoranza a cinque stelle o patetica scusa”. Questa la conclusione del Presidente dell’Airgest SpA, Salvatore Ombra, alle precisazioni fornite dal Sindaco Alfano sul mancato pagamento delle quote residue del “co – marketing per il periodo 2014-2016”, da corrispondere per il tramite della Camera di Commercio di Trapani.

Alla suddetta illazione, il Sindaco, nel rimettere al mittente ogni addebito, precisa che: lo stato di dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, dichiarato con deliberazione commissariale n. 5 del 15.2.2019, preclude per legge ogni pagamento inerente posizioni debitorie assunte dall’Ente locale, come nel caso in commento, nei cinque anni precedenti al 31 dicembre 2017, in quanto la competenza in materia è esclusivamente rimessa alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, già nominata dal Ministero ai sensi e per gli effetti dell’art. 252 e ss.gg. del D.lgs n. 267/2000, presso la quale, peraltro, non risulta presentata, da parte del presunto creditore, alcuna rituale istanza di ammissione alla massa …









