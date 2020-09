Trapani, violenta rissa in centro storico: accoltellamento con feriti

Ennesima rissa in centro storico a Trapani nella tarda nottata di ieri. A scaturire la baruffa un futile motivo, quello di una caduta accidentale di un cocktail da parte di un ragazzo.

La reazione del giovane che teneva la bevanda è stata violenta: il ragazzo, reo di aver fatto cascare il cocktail, è stato colpito da una bottigliata in testa.

Da lì, ressa generale e serie di violenze tra i gruppi dei ragazzi protagonisti.

La rissa, iniziata vicino la Casina delle Palme, è terminata con un accoltellamento nei pressi del cine teatro Ariston.

Sembra, però, che ad essere accoltellato sia stato un altro ragazzo di uno dei due gruppi e non i protagonisti iniziali della rissa. A dare i soccorsi, i carabinieri, la polizia e un’ambulanza che ha preso a carico il ragazzo accoltellato.

