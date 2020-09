Trapani, rapinato da quattro giovani alle mura di Tramontana

Lo hanno accerchiato per rapinarlo. Erano in quattro. Tutti giovani sui 17, 18 anni. Ed erano armati di pistola. È accaduto a Trapani. Vittima, un funzionario pubblico, palermitano d’origine.

Stava passeggiando sulla stradina delle Mura di Tramontana quando è stato adocchiato dalla banda di rapinatori. Pistole in pugno i malviventi gli hanno intimato di consegnare loro lo zainetto.

Dentro c’erano portafogli, documenti, carte di credito e denaro contante. Portato a compimento il “colpo”, la gang si é dileguata. Al malcapitato non è rimasto altro da fare che recarsi in questura per sporgere denuncia.

Ed ora al centro storico è di nuovo allarme microcriminalità.

Ieri, intanto, rissa con accoltellamento in centro storico. Ne parliamo qui.









Leggi la notizia completa