Trapani, prete della Chiesa di San Francesco d’Assisi positivo al Covid-19

Un nuovo caso di Coronavirus scuote la città di Trapani. Un prete della Chiesa di San Francesco d’Assisi è infatti risultato positivo al tampone rinofaringeo. Sono pertanto scattate le procedure previste dai protocolli Covid e l’uomo dovrà rimanere isolato fino a completa guarigione.

Secondo quanto si apprende, dopo una settimana di febbre, ieri sera attorno alle 21 la situazione sarebbe divenuta grave con la richiesta di intervento di un’ambulanza. Proprio ieri presso la stessa chiesa si è tenuto un matrimonio ma la cerimonia è stata officiata da un altro prete. La situazione è in evoluzione, seguiranno aggiornamenti.

