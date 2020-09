Trapani, estorceva denaro agli anziani genitori: arrestato dalla Polizia di Stato

Da anni maltrattava i propri genitori, estorcendo loro denaro, l’uomo arrestato giovedì scorso dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal locale Giudice per le Indagini Preliminari.

L’indagato, un quarantatreenne con precedenti, attraverso continue minacce e violenze fisiche, aveva letteralmente soggiogato da tempo gli anziani genitori, costringendoli sistematicamente a dargli dei soldi, a rimanere nella loro stanza o, addirittura, a mangiare solo i cibi da lui stesso scelti.

Inoltre l’uomo, spesso sotto l’influsso di bevande alcoliche, dinanzi al rifiuto degli anziani coniugi di assecondare le sue richieste aveva distrutto più volte gli arredi dell’abitazione, lanciando loro contro suppellettili o intimorendoli brandendo coltelli da cucina.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani ed eseguite dagli uomini della Squadra Mobile, hanno permesso di riscostruire dettagliatamente gli episodi criminosi narrati dalle due vittime …









Leggi la notizia completa